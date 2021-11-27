بخطة شيطانية.. مصرية تتزوج 22 مرة بمعدل مرتين في الشهر

المصدر: البيان

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من قصص الزواج الغريبة والعجيبة التي نشرتها جريدة الجمهورية المصرية في عام 1959 لفتاة في مقتبل العمر لم تقتنع بزوج واحد بل ظلت تتزوج وتتزوج حتى ارتفع رصيدها من الأزواج إلى 22 زوجا، رغم أنها لا تزال في مقتبل العمر؛ حيث كانت تتزوج بمعدل مرتين في كل شهر ولم تجد صعوبة في تنفيذ خطتها الشيطانية.

كانت تحتفظ في حقيبتها بوثيقة طلاق قديمة وحينما تعجب برجل تجر رجله إلى المأذون، وتأخذ في يدها اثنين من الشهود تلتقطهما من المقاهي ويسألها المأذون السؤال التقليدي، هل يوجد موانع شرعية فتسرع في الإجابة وتقول، لا وتؤيد قولها بوثيقة الطلاق القديمة وفق صحيفة الأخبار المصرية.

حينئذ تقنع المأذون ويحرر العقد وتخرج مع عريسها وتبقى معه لمدة 15 يوما وبعدها تبحث عن صيد عريس جديد، وهي واحدة من أغرب الوقائع التي شهدتها محافظة القاهرة .

أما السيدة فتدعى سنية أحمد حسنين وتقيم بزقاق الوزارة رقم 3 بحي الجمالية؛ حيث كان زوجها رقم 22 هو تاجر الحديد أحمد عفيفي يوسف الشهير بـ«حماقة»، وهو الذي اكتشف أمرها وأبلغ النيابة عنها.

أمام النيابة، قالت سنية إنها لا تتذكر أزواجها السابقين، وزعمت أنها تجهل القانون وحاولت إلقاء المسئولية على المأذون.

وقد أفرج عن سنية بضمان مبلغ وقدره 10 جنيهات حتى سماع أقوال الضحايا الاثنين والعشرين، ومن يدري لعل هناك ضحايا آخرون.