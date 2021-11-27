خبير طقس يحذر من خروج العقارب في السعودية

المصدر: البيان

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حذر خبير الطقس صالح الشيخي من خروج العقارب والثعابين خلال تلك الفترة بسبب موسم تكاثرها.

وكتب "الشيخي" عبر حسابه على "تويتر": "هذه الأيام تخرج العقارب والثعابين؛ لأنه موسم تكاثرها وبعضها يدخل البيوت".

وأضاف: "يجب الحذر منها خصوصاً أهل البر والكشتات والأحياء القديمة والعشوائية والمجاورة للخبوت والبراري".

وأشار خبير الطقس أيضًا إلى أنها لا تستطيع الدخول إلى مبان سكنية مرتفعة وبعيدة عن البراري.

وتفاعل المتابعون مع تغريدته ونشروا عدة صور لعقارب وجدوها بالقرب من منازلهم.