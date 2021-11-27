«تمساح بلاستيكي» يهاجم سائحاً خلال الـ«سيلفي»

المصدر: دبي - البيان

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هاجم تمساح طوله 12 قدماً سائحاً في الفلبين بعد أن ظن الأخير أنه نموذج بلاستيكي وصعد حوض السباحة لالتقاط صور سيلفي في متنزه بالفلبين، حسب ما ذكر موقع روسيا اليوم نقلاً عن «ديلي ميل»، التي ذكرت أن السائح نيهيمياس شيبادا كان يزور منطقة ترفيهية في مدينة كاجايان دي أورو، قبل أن يلمح التمساح، مشيرة إلى أنه اعتقد أنه من البلاستيك، ليقرر بعدها دخول حوض السباحة لالتقاط صور سيلفي معه. وبمجرد أن بدأ الرجل البالغ من العمر 68 عاماً يلتقط الصورة

فوجئ بالتمساح، الذي يبلغ طوله نحو 3 أمتار ونصف متر، ينقض عليه ويسحبه من ذراعه إلى الماء. ولحسن حظه تمكن الضحية من الهرب من فكي التمساح وتم نقله إلى المستشفى لتلقي الإسعافات.