طريق الكباش بالأقصر مفتوح أمام الزوار

المصدر: (الأقصر - د ب أ)

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قال مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار المصرية، إن طريق المواكب الكبرى (الكباش) بات مفتوحاً للزيارة أمام السياح اعتباراً من أمس، وذلك لأول مرة منذ اكتشاف الطريق.

وأشار وزيري إلى أنه بإمكان السياح زيارة الطريق ضمن برنامج زيارتهم لمعبدي الكرنك والأقصر، دون الحاجة لشراء تذاكر إضافية. وكانت مدينة الأقصر التاريخية بصعيد مصر، والغنية بمئات المقابر وعشرات المعابد التي شيّدها قدماء المصريين قبل آلاف السنين، قد شهدت مساء أول من أمس، احتفالات ضخمة للاحتفاء بانتهاء مشروع كشف وإحياء طريق الكباش الفرعوني، وفتحه للزيارة أمام السياح للمرة الأولى، وهو المشروع الذي جعل من مدينة الأقصر أكبر متحف مفتوح بالعالم، وذلك وفقاً لوزارة السياحة والآثار المصرية.