الجوازات السعودية: 3 أشهر الحد الأدنى لصلاحية الجواز للسفر للدول العربية

المصدر: البيان

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نوهت المديرية العامة للجوازات السعودية، بالالتزام بالاشتراطات المحددة قبل السفر للخارج، سواء لدول الخليج أو الدول العربية أو الدول الأخرى.

وأكدت الجوازات للمواطنين على ضرورة أن تكون بيانات جواز السفر مقروءة وصورة صاحب الجواز واضحة، وأن يكون تبقى على انتهاء مدة صلاحية الجواز أكثر من 3 أشهر عند السفر للدول العربية، وأكثر من 6 أشهر عند السفر للدول الأخرى.

وشددت على التأكد من اشتراطات الدولة المراد السفر إليها في حال تتطلب تأشيرة دخول، والتأكد من الاشتراطات الصحية للدولة المراد السفر إليها، وإصدار تصاريح السفر اللازمة.

وجددت التأكيد على استمرار تعليق السفر بالهوية الوطنية إلى دول الخليج، إذ يستلزم السفر اصطحاب جواز السفر، ويجب أن يكون خاليا من التلف.

ونبهت "الجوازات" إلى أن "سجل الأسرة" يعد وثيقة إثبات داخل السعودية، ولا تُمكن حاملها من السفر لدول الخليج.