كيف تتعامل مع زميلك المؤذي في العمل؟

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

تلقى الدكتور مبروك عطية، أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، سؤالاً من أحد متابعيه، حول كيفية التعامل مع الزميل المؤذي في العمل.

وقال السائل "عندي زميل في الشغل مؤذي يسبب لي مشاكل كثيرة فكيف اتعامل معه؟" ليجيب عطية عبر فيديو نشره على قناته الرسمية على يوتيوب، موضحًا كيفية التعامل مع الشخصيات المؤذية في الحياة بشكل عام.

وأجاب عطية، "لو الدنيا كلها مؤذية تعامل معها باقتصار...يعني عند الضرورة"، مشيرًا إلى أننا نحتاج إلى أن نهدأ ونفهم ديننا ونتعلم كيف نتعامل مع الناس، وقال عطية للسائل افترض أن زميلك المؤذي رآك تخطيء وبلغ عنك، فلن يكون بذلك قد أذاك بل نفعك، فإذا نصحك ورفضت نصيحته واضطر لأن يبلغ عنك فأنت المخطئ، لكن، إن كان مؤذيًا فعلًا فيبحث لك عن الأذى رغم أنك ملتزم في عملك، وتذهب في موعدك اقتصر معه.

وأضاف "أوعى تفتكر أن زميلك المؤذي اللي بيقول أنك اتأخرت خمس دقايق أو 35 دقيقة أنه مؤذ...هو أذاك من وجهة نظرك ولكنه أرضى ربه وضميره"، مشيرًا أيضًا إلى أن التعامل مع المؤذي لا يكون إلا بالاقتصار، فمثلا من لا يرغب في الزواج والعيلة تضغط عليه لكي يتزوج فلو ظل يتناقش معهم لن ينتهي أبدًا، وأكد عطية أن الحياة تحتاج إلى تعلم فن التعايش، "قفل على الموضوعات الجسيمة بابتسامة وكلمة كويسة".