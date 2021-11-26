حظر إعلانات التجميل للمراهقين

المصدر: لندن - (د ب ا)

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت لجنة الممارسات الإعلانية البريطانية أنه سوف يتم منع إعلانات الإجراءات التجميلية التي تهدف لتغيير المظهر الخارجي لاستهداف من هم أقل من 18 عاماً ابتداء من مايو المقبل.

وذكرت وكالة بي ايه ميديا البريطانية أن القواعد الجديدة تعني أن الشركات لن تتمكن من الإعلان عن إجراءات مثل شفط البطن أو إجراء جراحات لتعديل حجم الأنف أو شد الوجه بين البرامج التلفزيونية الموجهة لمن هم أقل من 18 عاماً أو في وسائل الإعلام الأخرى التي تستهدف مباشرة هذه الفئة العمرية أو في حال تواجد نسبة كبيرة من أفراد هذه الفئة العمرية ضمن الحضور في برنامج ما. ويشمل الحظر أيضاً إجراءات مثل التقشير الكيميائي والعلاج بالليزر وتبييض الأسنان.