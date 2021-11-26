التدرب على النوم يساعد في منع الاكتئاب

المصدر: دبي - البيان

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خلصت دراسة جديدة إلى أن الخضوع لتدريب النوم يساعد في منع الاكتئاب الذي يصيب البالغين، خاصة الكبار منهم. والمقصود بتدريب النوم هو خضوع الشخص لتدريبات سلوكية ومعرفية تساعده في التخلص من العادات السيئة، بما يجعل جسمه وعقله مهيأين للنوم، حسب ما ذكر موقع سكاي نيوز نقلاً عن شبكة «سي إن إن» الأمريكية. ونشرت نتائج الدراسة في دورية «غاما» العلمية المتخصصة في الطب النفسي، الأربعاء. وكانت الدراسة عبر تجربة على مجموعتين من الأشخاص تزيد أعمارهم على 60 شخصاً يعانون من الأرق ولا يعانون من الاكتئاب.

واستمرت التجربة لمدة شهرين، عملت الدراسة على تثقيف أفراد إحدى المجموعتين حول النوم، مثل الحديث عن أهمية النوم الصحي والإجراءات الضرورية قبل الخلود إلى السرير، وأضرار التوتر على نوعية النوم، لكن لم يكن هناك شخص ما يساعد هؤلاء في هذا التدريب، فقد كان عليهم تلقي المعلومات وتدرب أمورهم دون تدخل من الباحثين.

أما المجموعة الثانية، فقد تلقت تدريباً سلوكياً على النوم من قبل معالجين مدربين. وبعد انتهاء التجربة، تابعت الدراسة بعد ذلك حالات 291 شخصاً لمدة 3 سنوات بصورة شهرية، وكان يجري سؤال المشاركين عن أعراض الاكتئاب.

وقال مؤلف الدراسة، أستاذ الطب النفسي، مايكل إروين، إن المجموعة التي تلقت تدريباً على العلاج بمساعدة مدرب غالباً ما حافظت على استمرار التدريب في حياتها، وكانت النتائج جيدة.