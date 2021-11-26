فيديو.. ظاهرة في السماء تثير الرعب في مصر

المصدر: البيان

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تداول نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي في مصر العديد من مقاطع الفيديو، التي أظهرت حدوث أمر نادر وغريب للغاية في سماء مدينة الإسكندرية.

وفسر البعض الأمر باسم "ظاهرة الودق"، التي ذكرت في عدة آيات بالقرآن الكريم، وسريعًا ما انتشرت مقاطع الفيديو وسط دهشة الجميع بالظاهرة الغريبة، التي تزامنت مع موجة الطقس السيئ التي شهدتها المحافظة خلال الأيام الماضية من سقوط أمطار وحدوث رعد وبرق وغرق العديد من الشوارع بسبب كثافة المطر.

وتعد ظاهرة الودق أو التي تعرف باسم قنبلة المطر "Microburst"، فسرها المركز الوطني الليبي للأرصاد الجوية عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، بأنها عبارة عن تفريغ الماء من السحاب وسقوطه كتلة واحدة وليس بشكل متناثر مثلما يحدث في أوقات الأمطار العادية.

وأوضح الشيخ رمضان عبد الرازق، من علماء الأزهر الشريف، أن ظاهرة "الودق" التى شهدتها محافظة الإسكندرية مؤخراً، تعتبر من الظواهر الطبيعية ولها دلالات على قدرة الله رب العالمين وليس لها ارتباط بالغضب ولا بالرضا من الله وفق صحف مصرية.

وأضاف فى تصريحات لليوم السابع، أن الله تعالى قال فى كتابه العزيز " أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُزْجِي سَحَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ ثُمَّ يَجْعَلُهُ رُكَامًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ جِبَالٍ فِيهَا مِنْ بَرَدٍ فَيُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَصْرِفُهُ عَنْ مَنْ يَشَاءُ ۖ يَكَادُ سَنَا بَرْقِهِ يَذْهَبُ بِالْأَبْصَارِ"، فتلك الظاهرة ليس لها علاقة بعلامات الساعة او انها دليل على علامات يوم القيامة او قرب قيام الساعة بل هي ظاهرة من الظواهر الطبيعية فقط ودلالة على قدرة الله .

وظاهرة الودق تعرف باسم قنبلة المطر «Microburst»، عبارة عن تفريغ الماء من السحاب وسقوطه كتلة واحدة وليس بشكل متناثر مثلما يحدث في أوقات الأمطار العادية.