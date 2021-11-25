بعد الهجوم عليها .. بطلة أزمة حفل زفاف تامر حسني تخرج عن صمتها

المصدر: البيان

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خرجت ملكة جمال المحجبات في مصر آية مكرم، عن صمتها وردت على الانتقادات التي تعرضت لها بسبب رد فعلها عند مشاهدة الفنان تامر حسني وانفعالها الشديد خلال حفل زفافها.

ونشرت آية عبر حسابها في "إنستغرام"، فيديو يظهر تدافع عدد كبير من الحضور على المسرح، موضحة تفاصيل رد فعلها، قائلة: "أظن الفيديو ده أكبر دليل وحابة الناس تركز أوي على الهجوم اللي حصل على الاستيدج، من مصورين وناس كتير، ولما شفنا المنظر أنا وهيمن قولنا لبنت أختي تنزل بسرعة".

وتابعت: "اتفرجوا وشوفوا واحكموا بنفسكوا لو شوفتي بنتك في مكان عليه هجوم كده هتعملي إيه، دي بنت أختي وخايفة عليها أكتر منكوا، وأظن الفيديو أثبت ده.. ركزوا هتلاقوني قولتلها انزلي بسرعة، وهيمن قالها كده وإيده باينة، وهو بيشاورلها".

ونشرت آية مكرم صوراً لها وهي تحتضن زوجها ويقف بجورهما الفنان تامر حسني، وذلك عبر صفحتها الشخصية على إنستغرام، ولم تعلق بأي شيء عن الأزمة بل اكتفت بوضع أيموشن.

وتعرضت آية مكرم لهجوم وانتقاد شديد، شنه رواد مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» عليها، حينما فوجئت بحضور المطرب الشهير حفل زفافها، إذ لاحقتها كثير من التعليقات السلبية، تعقيبا على الفيديو المنتشر لهما، الذي شاركه الفنان، وأعادت العروس نشره هي الأخرى على مواقع التواصل الاجتماعي.