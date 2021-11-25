السعودية.. القبض على مواطن أساء للذات الإلهية

المصدر: البيان

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ألقت قوات شرطة الرياض القبض على مواطن سعودي ظهر في أحد برامج التواصل الاجتماعي وتفوه بكلمات تنطوي على إساءة للذات الإلهية.

وقال المتحدث باسم شرطة منطقة الرياض بأن المتابعة الأمنية أسفرت عن تحديد هوية المواطن والقبض عليه، بعد حديثه في إحدى مساحات برنامج التواصل الاجتماعي «تويتر» بكلام ينطوي على إساءة للذات الإلهية.

وأضاف المتحدث الإعلامي بأنه جرى إيقاف المواطن واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية وإحالته إلى النيابة العامة بمنطقة الرياض.