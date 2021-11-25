قاموس كولينز يُعلن "NFT" ككلمة عام 2021

المصدر: دبي-البيان

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كشف قاموس كولينز عن قائمته السنوية المختصرة للكلمات العشرة لعام 2021، إلى جانب الإعلان عن أن كلمة NFT المختصرة لمصطلح "الرموز غير القابلة للاستبدال" (نوع من الأصول المشفرة) ليتم منحها لقب كلمة العام.

ونقلاً عن الموقع الرسمي للقاموس، تمت الإشارة لاحتمال حدوث ثورة رقمية تسعى لتطوير وسائل الدفع التقليدية خلال القرن الحادي والعشرين.

من جهته، يعرّف قاموس كولينز NFT على أنها "شهادة رقمية فريدة مسجلة في بلوكتشين، تُستخدم لتسجيل ملكية أحد الأصول مثل عمل فني أو شيء قابل للتجميع"، وما استحوذ حقا على خيال الجمهور حول الرموز غير القابلة للاستبدال هو استخدامها في بيع عدد من الأعمال الفنية مؤخراً.

شهد سوق الرموز غير القابلة للاستبدال نمواً على مدار السنة الحالية، الأمر الذي جذب موجة مد وجزر من المشاهير والمؤثرين للتفاعل مع المجال.