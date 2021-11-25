ألفا هاتف محمول مع قصصها في متحف افتراضي خاص

المصدر: إعداد: نهى حوّا

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مرت على العالم في العقود الماضية العديد من الهواتف الخلوية الغريبة، من هواتف «أحمر الشفاه»، التي تتميز بنهاية منزلقة بدلاً من لوحة مفاتيح، إلى «هواتف المكياج»، وغيرها، والآن، قام فريق بقيادة محلل الكمبيوتر، بن وود في المملكة المتحدة بتجميع عدد كبير من تلك الهواتف الأغرب في العالم في «متحف الهواتف المحمولة»، وهو معرض افتراضي، يضم أكثر من ألفي هاتف مع قصصها.

يشير موقع مجلة «بي سي» الأمريكية إلى أن المتحف يحتوي على مكتبة عالمية من الهواتف، على الرغم من أنه لا يضم العديد من الطرز بعد عام 2013، وقد يكون السبب أن معظم الهواتف منذ ذلك الحين أصبحت بأسلوب اللوح الأسود المتشابه للغاية. ولهذا، قد لا نشاهد هواتف غريبة بالمجموعة المعروضة، مثل «فايرفلاي» للأطفال و«باكفليب» مع لوحة اللمس المثبتة في الخلف، ما يشير إلى أن المجموعة تميل نحو النماذج المتوفرة في المملكة المتحدة.

وقد برزت في السنوات السابقة جهود لتأريخ مجموعات الهواتف المحمولة في العالم، مثل متحفي «فيرزون» و«سامسونغ»، كما حاولت مواقع ويب أخرى فهرسة تاريخ أجهزة الكمبيوتر والهواتف، مثل «أولد كمبيوترز.نت»، والمكتبة الموجودة على «فونيارينا.كوم».