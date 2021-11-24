مذيع البرامج مايكل ستراهان الى الفضاء على متن مركبة "بلو أوريجون"

المصدر: إعداد: نهى حوّا

ت + ت - الحجم الطبيعي

سينطلق مذيع برنامج "صباح الخير أميركا"، مايكل ستراهان، إلى الفضاء على متن الرحلة المقبلة لـشركة "بلو أوريجون" في التاسع من ديسمبر. وستكون تلك الرحلة المأهولة الثالثة لمركبة الإطلاق دون مدارية "نيو شيبرد"، في حين أنها ستكون الأولى التي تضم عدد كامل من رواد فضاء، مع ستة من أفراد الطاقم في الكبسولة، وفقاً لما أفاد به الشركة.

وفقاً لموقع برنامج "غوود مورنينغ أميركا"، من المقرر الإنطلاق في تماما الساعة التاسعة صباحاً يوم الخميس الموافق التاسع من ديسمبر من منشأة تابعة للشركة في منطقة نائية في صحراء غرب تكساس.

وكان ستراهان قد قال في يوليو الماضي لشبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية في تكساس عن أول إطلاق لمركبة مأهولة لشركة "بلو أوريجون" بأنها تجربة "مثيرة للإعجاب الشديد". وعندما تمت دعوته لاحقاً ليكون أحد افراد الطاقم قال إنه أجاب بـ "نعم من دون تردد".

ووصف ستراهان رغبته في السفر على متن "بلو اوريجون" بأنها فرصة في أن يكون جزءا من استكشاف الفضاء الذي انتج إكتشافات في التكنولوجيا والعلوم والابتكارات، مثل الأقمار الاصطناعية التي تعمل على الهواتف المحمولة، مضيفاً: "اعتقد أن هذه هي الطريقة لتكون مبتكراً ومبدعاً ورائداً في مجال الطيران، والان السفر إلى الفضاء سيستغرق الامر بعض الوقت لكنني اعتقد انه سيحقق الكثير من الاختراقات التكنولوجية والابتكارات لنا ها على الأرض، وأريد فقط ان أكون جزءا منها".

وقبل اكثر من أسبوعين، بدأ ستراهان الاستعدادات للرحلة، عندما تم قياس بدلة الطيران الخاصة به واختبار مقعد الطيران. وقد قام بالتحدث هو وزملاؤه من أعضاء الطاقم عبر "زووم" وافيد أنهم سوف يجتمعون في تكساس قريباً حيث سيخضعون لتدريبات وارشادات السلامة.

في 20 يوليو 2021، كان مؤسس أمازون، جيف بيزوس، ضمن الطاقم التاريخي على متن لأول رحلة ماهولة لشركة "بلو اوريجون" جنبا إلى جنب مع شقيقه مارك بيزوس، بالإضافة الى الاكبر والاصغر سناً بين الرواد الذي توجهوا الى الفضاء، وهما رائدة الفضاء، والي فانك 82 عاماً وأوليفر دايمون 18 عاماً، ثم في ثاني مهمة ماهولة للشركة في أكتوبر 2021، حطم الممثل ويليام شاتنر 90 عاماً الرقم القياسي كاكبر شخص سناً ذهب إلى الفضاء على الإطلاق.