تلميذ يقتل زميله طعناً خلال مشاجرة في اليابان

المصدر: وكالات

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أقدم تلميذ ياباني على قتل زميله طعناً في مشاجرة بينهما صباح اليوم الأربعاء، وفقا لوكالة "كيودو" للأنباء.

وذكرت الوكالة، أن الشرطة بمحافظة أيتشي اليابانية، تلقت بلاغا عن حدوث مشاجرة بين تلاميذ الصف التاسع في إحدى المدارس المحلية.

وخلال ذلك قام أحد هؤلاء المراهقين بطعن زميله بسكين، وهو في حالة حرجة في المستشفى.

ولاحقا أشارت الوكالة، إلى المصاب فارق الحياة بسبب الجروح التي أصيب بها.

وأكدت وكالة الأنباء، أن الشرطة تمكنت من اعتقال التلميذ الجاني، ويجري استجوابه لتحديد ظروف وملابسات الحادث.