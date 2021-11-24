سيارة الفنان الكويتي عبدالحسين عبدالرضا تلفت انتباه السعوديين

المصدر: البيان

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لفتت سيارة قديمة من طراز مرسيدس متوقفة أمام أحد المطاعم في بوليفارد رياض سيتي انتباه السعوديين. وتعود مليكة السيارة للفنان الكويتي الراحل عبدالحسين عبدالرضا. والسيارة العتيقة جزء من تاريخ مالكها وشاهد على نجاته من محاولة اغتيال أثناء ذهابه لتقديم مسرحية «سيف العرب» عام 1992.

ويحضر إرث وتاريخ الفنان الكويتي عبدالرضا في موسم الرياض عبر متحف خاص به، يتضمن صوره والأوسمة والدروع التي حصل عليها منذ بداية مسيرته الفنية، ويشتمل المتحف على أكثر من 300 صورة توثق مرحلة مهمة من حياة الفن الخليجي. وفقاً لصحيفة "عكاظ".

ومطعم «درب الزلق» من أشهر المطاعم على مستوى الخليج، وتُحيط بواجهته صور ورسومات للفنان الراحل، إذ تمت تسميته بهذا الاسم نسبة إلى المسلسل الكويتي الشهير «درب الزلق» للفنان الراحل.

وعلى رغم أن مسلسل «درب الزلق» أُنتج في عام 1977 إلا أنه لا يزال حاضراً بتفاصيله ومواقفه لدى الخليجيين حتى الآن، ومرّ عبر الأجيال، ليكون حاضراً في المناسبات الفنية والترفيهية، ومضرب مثل في النجاح الدرامي العربي.