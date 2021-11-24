رجال إطفاء يعرقلون المرور لتتمكن امرأة من عبور الطريق

المصدر: (دبي ـ البيان)

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انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديو إقدام رجال إطفاء على عرقلة حركة المرور على طريق مدينة كالينينغراد الروسية السريع، حتى تتمكن امرأة مسنة من عبور الطريق بأمان.

ويُظهر الفيديو الذي تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي، المرأة وهي تقف في منتصف الطريق المكتظ بالسيارات، تنتظر بيأس متكئة على عكازها، أتت سيارة الإطفاء لنجدتها، من الجانب الآخر من الطريق، وتوقفت بالعرض لإيقاف تدفق السيارات ومساعدتها على العبور بأمان، حسب ما ذكر موقع سكاي نيوز.