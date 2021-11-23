شاهد .. طالب ثانوي بالسعودية يذهب لأداء الاختبارات في يوم زفافه

المصدر: البيان

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في اليوم المقرر لزفافه، حضر محمد الحسن الطالب بالثانوي في مجمع الأمير محمد بن فهد الليلي بقطاع غرب الدمام بالسعودية، إلى المدرسة لأداء الاختبار، وسط مشاعر من الفرحة والتوتر.

وقال الطالب، عبر مقطع فيديو لبرنامج اليوم على قناة الإخبارية: «اليوم عندي امتحان مادة تفسير ومعنوياتي عالية، وإن شاء الله الأمور طيبة وننجح الآن وننجح في الجواز، وإدارة المدرسة ما قصرت».

وحول استقبال زملائه الخبر، أكد أن الأمر لم يخلو من مداعبات الزملاء والحمد الله طلعنا من الاختبار ورايحين القاعة وراح التوتر بعد الاختبار وباقي توتر الزواج.