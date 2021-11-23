شابة تتزوج من نفسها ثم تطلب الطلاق لإيجادها "العريس"

المصدر: دبي-البيان

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تزوجت عارضة الأزياء كريس جاليرا من نفسها في حفل رسمي شهر سبتمبر المنصرم، لتتصدر وقتها عناوين الصحف، لكنها قررت الآن وبعد مضي 90 يوماً عن الحفل، الانفصال عن زواجها الفردي لوقوعها في حب شخص آخر.

وبحسب "ديلي ستار"، تتجه الشابة التي تنحدر من ساو باولو البرازيلية إلى تخليص معاملات الطلاق بعد اعترافها بلقاء "الشخص المنشود" بعد أن كانت قد سئمت من الاعتماد على الرجال، لتنطبق عليها مقولة "التخلي يأتي بالتجلي".

وفي حديثها في سبتمبر عن الزواج من نفسها، أصرت العارضة (33 عاماً) بأنها لم "تشعر بخيبة أمل" لعدم وجود عريس وبدلاً من ذلك تزوجت ذاتها في مراسم زواج رسمية مرتديةً فستاناً أبيض.

بيد أنه ولحسن حظ كريس، التقت منذ ذلك الحين بـ "شخص مميز" وبدأت في الوقوع في الحب رغم تعهدها العيش وحيدة، لتقول "لقد كنت سعيدة طوال ذلك الوقت" وأنها وصلت لمرحلة النضوج وإدراك أنها امرأة قوية وحازمة. وتضيف: "لقد كنت دائمة الخوف من أن أكون لوحدي، لكنني أدركت حاجتي لتعلم الشعور بالرضا عن ذاتي.. وعندما حدث ذلك قررت الاحتفال به عبر زفافي وحيدةً".