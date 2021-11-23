بالفيديو.. إنقاذ سيارة نقل أموال تحمل 5 ملايين جنيه بـ«حبل غسيل»

المصدر: البيان

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تعرضت سيارة نقل أموال تابعة لإحدى الشركات في مدينة الإسكندرية المصرية لموقف طريف، حيث توقفت في وسط الطريق بعد أن تعطلت وغمرتها مياه الأمطار ما دفع موظفي الشركة إلى اللجوء لنقل الأموال خوفًا من سرقتها بواسطة «حبل غسيل».

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر نقل صناديق الأموال من السيارة المصفحة باستخدام الحبال، عن طريق نقل الصناديق التي تحتوي على الأموال من داخل السيارة إلى ممر آمن، بعد أن تعطلت السيارة بمياه الأمطار بشارع عمر لطفي بجوار شريط ترام الرمل.

وأظهر مقطع الفيديو المتداول عملية تأمين عدد من العمال التابعين لشركة أمن حول السيارة من الجهة العليا، وآخرين في النقطة الأخرى للحبل الذي تم ربطه أعلى سور خارجي لاستلام صناديق الأموال.

يشار إلى أن الاسكندرية تتعرض لموجة من الطقس السيئ لليوم الثالث على التوالي تزامنا مع نوة المكنسة.