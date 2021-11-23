رقم جديد في «غينيس»: «أكبر أوركسترا» قوامها 8573 موسيقياً

المصدر: كاراكاس (د ب أ)

ت + ت - الحجم الطبيعي

سجل الآلاف من أعضاء برنامج التعليم الموسيقي الشهير في فنزويلا «السيستيما» رقماً قياسياً عالمياً جديداً كأكبر أوركسترا في العالم.

وأكدت موسوعة غينيس للأرقام القياسية أن 8573 موسيقياً عزفوا معاً الأسبوع الماضي مقطوعة للموسيقار الروسي بيتر تشايكوفسكي في ساحة أكاديمية كاراكاس. وكان الرقم القياسي السابق قد عزفه 8097 موسيقياً.

وأسس الموسيقي والملحن خوسيه أنطونيو أبرو «السيستيما» في سبعينيات القرن الماضي لمنح الأطفال متنفساً من الفقر من خلال الموسيقى.

وحقق المشروع نجاحاً كبيراً ويجري اقتباسه في جميع أنحاء العالم. وحصل مئات الآلاف من الأطفال والشباب، وخاصة من الأحياء الفقيرة في فنزويلا، على تدريبات موسيقية حتى الآن.

ويعتبر قائد الأوركسترا الفنزويلي جوستافو دوداميل، الذي يتولى حالياً قيادة أوركسترا لوس أنجليس السيمفوني، أحد خريجي «السيستيما».