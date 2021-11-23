مهمة إنقاذ الأرض من التصادمات المدمّرة

المصدر: (دبي ـ البيان)

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قال مسؤولون في وكالة الفضاء الأمريكية، إن خطة «ناسا» لاصطدام كويكب «ديمورفوس» بمركبة فضائية، ستهدف إلى توفير رؤية دقيقة بشأن كيفية الحيلولة دون تصادم الصخور الفضائية المدمرة بالأرض، حسب ما ذكر موقع سكاي نيوز.

وكشفت مديرة علوم الكواكب في وكالة «ناسا»، لوري غليز، أول من أمس، أنه وأول مرة، ستحاول مركبة فضائية في الخريف المقبل، الاصطدام بكويكب، تجربةً لإظهار كيف يمكن أن ينحرف مثل هذا الجسم الفضائي إذا كان متجهاً نحو الأرض.

وأوضحت غليز: «أشعر بأنه بمجرد الانتهاء من هذا الاختبار، سنحصل على معلومات كثيرة، وسنكون أكثر استعداداً في المستقبل للتصدي للكويكبات الخطيرة».

والجدير بالذكر، أن الكويكب المستهدف «ديمورفوس»، قمر صناعي تابع لـ«ديديموس»، علماً أن المركبة الفضائية ستطير إليه بسرعة 15 ألف ميل في الساعة.