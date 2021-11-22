مصر.. حريق يلتهم 28 سيارة في الإسكندرية

المصدر: البيان

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نشب حريق هائل، في ساعة مبكرة من صباح الأحد، بوحدة الإيداع والتحفظ على المركبات التابعة لمحافظة الإسكندرية بمنطقة الكيلو 26 غربي المدينة، ما أسفر عن احتراق وتفحم 28 سيارة، وذلك دون حدوث إصابات.

وتلقى اللواء محمود أبو عمرة، مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مباحث قسم شرطة العامرية أول يفيد نشوب حريق بوحدة الإيداع والتحفظ بمنطقة أم زغيو، وفقا لوسائل إعلام مصرية.

وانتقل ضباط مباحث القسم وقوات الحماية المدنية رفقة سيارة إسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين من الفحص أن الوحدة مخصصة للتحفظ على المركبات المخالفة والسيارات القديمة والمتروكة بالشوارع.

وكشفت المعاينة نشوب حريق هائل بالوحدة المشار إليها، ما أسفر عن تفحم 28 سيارة من السيارات المتحفظ عليها، فيما تشير التحريات إلى نشوب الحريق بسبب ماس كهربائي نتيجة الطقس السيئ.

تمت السيطرة على النيران ومحاصرتها لمنع امتدادها، وحرر المحضر اللازم بالواقعة.

وتتعرض الإسكندرية لموجة من الطقس السيئ، يصاحبها هطول أمطار رعدية غزيرة ورياح شمالية غربية وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، بالتزامن مع نوة المكنسة.