أديس أبابا تستعيد كنوزاً من بريطانيا تعود للقرن 19

المصدر: دبي ـ البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلن المتحف الوطني في أديس أبابا، عن عودة مجموعة من الكنوز القديمة، كان قد صادرها جنود بريطانيون في القرن التاسع عشر، من المملكة المتحدة وبلجيكا وهولندا، بعد فترة طويلة من الحملة الدبلوماسية لإعادتها.

وتتضمن المجموعة تاجاً احتفالياً ودرعاً إمبراطورية، ومجموعة من أكواب فضية، وكتاب صلاة مخطوط بخط اليد، ومجوهرات متنوعة، حسب ما ذكر موقع سكاي نيوز عربية.

وتم مصادرة معظم هذه القطع، على أيدي الجيش البريطاني، خلال انتصاره على الإمبراطور الحبشي تيودروس الثاني، في معركة ماغدالا في عام 1868.

وتم الكشف عن الكنوز أمام الصحافة في المتحف الوطني في أديس أبابا، بعد شهرين على تسلمها رسمياً من السلطات الإثيوبية في لندن في سبتمبر. وقال السفير الإثيوبي لدى بريطانيا، تيفيري ميليس، إن تسليم هذه القطع، وهو أهم تعويض تم تقديمه على الإطلاق لإثيوبيا، له «أهمية هائلة». وتواصل إثيوبيا مطالبة لندن بإعادة العديد من القطع الأخرى، بينها ألواح مقدسة من الحجر والخشب.

كما تجري إثيوبيا مفاوضات بشأن إعادة إنجيل وصليب، من المقرر أن يكونا موضوع مزاد في الولايات المتحدة.