العثور على جسم غريب حير الأطباء داخل كبد فتاة سورية

المصدر: البيان

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أثار جسم غريب داخل كبد فتاة سورية جدلا كبير على وسائل التواصل الاجتماعي، ولكن الأطباء استطاعوا استئصاله بنجاح ومعالجة المريضة.

وأعلنت إحدى المستشفيات في سوريا،عن حالة سريرية تم رصدها في شعبة الجراحة العامة الأولى، حيث راجعت مريضة المستشفى بعد معاناتها من ارتفاع الحرارة وعدد من الأعراض.

وتقول المريضة إنها كانت تعاني من خراج كبدي وتم تخريجها في قبل شهرين تقريبا، وبعد إجراء صور طبقي محوري تبين وجود جسم أجنبي غريب، حيث تم رصد "منطقة كبدية ناقصة الكثافة في القطعة السادسة غير واضحة الحدود دون تجمع سائل صريح مع وجود جسم زائد الكثافة شريطي الشكل".



نكاشة أسنان



وقرر الفريق الطبي في سوريا إجراء عمل جراحي للمريضة بعد تحديد المكان عن طريق استشارة طبيب الأشعة وفحص الإيكو السطحي، حيث أجرى الفريق "شقا على سطح الكبد الأمامي على طول القطعة السادسة والسابعة و بالتسليخ ووجد الجسم الأجنبي (نكاشة أسنان) مع نسيج ندبي حولها" وتم استخراجه بنجاح.

وأشار الأطباء إلى أنه تم استخراج الجسم الغريب بالإضافة إلى أخذ خزعات من النسيج الندبي، كما تم التأكد من الإرقاء وأخذ بضع قطب إرقائية على سطح الكبد وتم تخريج المريضة بعد يومين بحالة جيدة ومستقرة.