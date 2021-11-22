تفاصيل فاجعة حول مصرع عروس بالفستان الأبيض وشقيقة وخال العريس

المصدر: البيان

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شيعت إحدى قرى محافظة الشرقية في مصر، جنازة عروس وشقيقة العريس وخاله، بعد وفاتهم بحادث انقلاب سيارة الزفاف بهم في ترعة مياه.

وبحسب جريدة "الشروق" المصرية، توفيت العروس بعد سويعات من وقوع الحادث، عكس شقيقة العريس وخاله اللذين توفيا على الفور، فيما أصيب العريس بكدمات وجروح متفرقة، قبل أن تسوء حالته ويتم نقله إلى العناية المركزة في المستشفى.

العريس يبلغ من العمر (22 سنة)، ويدعى وجدي مأمون، والعروس منى محمد (18 سنة)، وشقيقة العريس (16 سنة)، وخاله (37 سنة).

وعاش أهالي قرية كراديس التابعة لمركز ديرب نجم بالشرقية، حالة من الحزن الشديد عقب وفاة عروسة وشقيقة عريسها وخاله غرقا، إثر انقلاب سيارة الزفاف بمصرف صفط أمام قرية البوصة، أثناء عودتهم من الكوافير إلى القرية للاحتفال بالزفاف وسط أهاليهم.

العريس لا يعرف بموت عروسته

وروت "عبير وجدى" شقيقة العريس تفاصيل الواقعة، قائلة: "أخويا كان مسافر الأردن منذ فترة للعمل وعاد منذ أشهر لإتمام زفافه بعد رحلة من الغربة والشقاء، وكان حفل زفافه يوم الجمعة الماضى من فتاة بالقرية تدعى" مى محمد" وأثناء عودتهما من الكوافير ورفقتهما شقيقتى الصغرى "منة" 16 عاما وخالى "شاكر نبيه" 37 عاما قائد السيارة، انقلبت السيارة بهم فى مياه مصرف صفط، وشقيقى مصاب بصدمة عصبية، وحتى الآن لم يعلم بوفاة عروسته وخاله، تم إخباره فقط بوفاة "منة".

وأردفت: الطريق الذى وقع عليه الحادث سيئ للغاية، ولا يوجد عليه أى أعمدة إنارة، وتوجد منحنيات بالطريق، وشهد الطريق حوادث متشابهة على مدار السنوات الماضية دون تحرك من المسئولين، موضحة أن خالها ترك ثلاثة أطفال فى عمر الزهور ولا يوجد دخل ثابت له.

ونقل موقع اليوم السابع عن "نصر" خال العروس، إنه وجميع المعازيم تفاجأوا باتصال هاتفي يخبرهم أن العريس والعروس وشقيقة وخال العريس تعرضوا لحادث سير وتم نقلهم إلى مستشفى كفر صقر المركزى، مضيفا: هرعنا جميعا إلى المستشفى لنجد العروس واخت العريس وشقيقة العريس قد توفوا والعريس فى العناية المركزة.

بداية الواقعة فى السابعة مساء يوم الجمعة، بتلقى اللواء محمد والي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الشرقية، بلاغا من مستشفي ديرب المركزى بوصول" "سعيد وجدى مأمون" 32 عاما العريس و"مى محمد مرسى" 20عاما العروسة مصابين إصابات متفرقة، ووفاة كل من "منة" 16 سنة شقيقة العريس وشاكر نبيه 37 عاما خال العريس، وبعد دقائق من وصول العروس توفيت متأثرة بإصابتها فيما أصيب العريس بصدمة عصبية، وتم حجزه بالعناية المركزة بمستشفى الأحرار.