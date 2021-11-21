بعد عام من الانتظار.. الجدة البريطانية ايريس تلتقي بزوجها الشاب المصري

المصدر: البيان

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كشفت صحيفة "ميرور" أن الجدة البريطانية ايريس والتي اشتهرت في بريطانيا بعد الكشف عن تفاصيل علاقتها العاطفية مع شاب مصري يصغرها بنحو 46 عاما، التقت أخيرا زوجها محمد إبراهيم بعد حصوله على التأشيرة للمملكة المتحدة بعد ما يقرب من عام من الانتظار.

وكانت ايريس ناشدت رئيس الوزراء بوريس جونسون، وكبرى وسائل الإعلام البريطانية لمساعدتها على نقل حقيقة حبها لزوجها المصرى ومنحه التأشيرة للقدوم إلى المملكة المتحدة، وبالفعل التقت إيريس والتى كانت تعمل كعاملة نظافة فى شركة فى سومرست، وتحصل على معاش تقاعدى قدره 200 جنيه إسترلينى فى الأسبوع ومخصص إعاقة، محمد إبراهيم الجمعة بعد وصوله من مصر وفقا لصحيفة اليوم السابع.

وسردت الصحيفة البريطانية كيف التقت ايريس ومحمد عبر موقع "فيس بوك" للتواصل الاجتماعى في صيف عام 2019. ثم التقيا لاحقًا شخصيًا، قبل أن يتزوجا في نوفمبر 2020.

ولكن نظرًا لانتظار محمد للحصول على تأشيرة، لم يلتقيا شخصياً منذ ديسمبر الماضى، وظلا على اتصال عبر الهاتف وتطبيقات المحادثة عبر الفيديو طوال هذه المدة.

وتحدثت إيريس إلى صحيفة "ميرور" البريطانية وكشفت أنها كانت تتسوق عندما اتصل محمد ليخبرها أنه حصل على تأشيرة أخيرا لمدة ثلاث سنوات بعد استيفاء متطلبات اللغة الإنجليزية وإثبات ذلك. والآن انتقل للعيش معها.

وكانت ايريس في استقبال محمد في مطار هيثرو واجتمعا معا لشرب كوب من الشاي، وقالت "لم نحتفل - نحن فقط معًا وهذا احتفال كافٍ. لقد تناولنا للتو فنجانًا من الشاي معًا. محمد سعيد لكنه لا يستطيع قول الكثير في الوقت الحالي".

وسردت ايريس كيف لم تستطع التوقف عن البكاء وذرف دموع الفرح عندما كانت تتسوق فى متجر "تيسكو"، وهاتفها محمد ليخبرها بأنه حصل أخيرا على التأشيرة.