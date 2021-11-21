القبض على 5 سعوديين أحرقوا ثلاث مركبات

المصدر: البيان

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ألقت الأجهزه الأمنية السعودية القبض على 5 سعوديين ألحقوا الضرر بثلاث مركبات في محافظة الريث بمنطقة جازان وأحرقوها لخلافات سابقة.

وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة جازان بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال أسفرت عن القبض على (5) مواطنين ألحقوا الضرر بثلاث مركبات لمواطن في محافظة الريث وأحرقوها؛ لخلافات سابقة بينهم، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

وأضاف، جرى إيقافهم واتّخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وأحيلوا إلى النيابة العامة بمنطقة جازان.