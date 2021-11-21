امرأة تتقيأ 70 مرة في اليوم

المصدر: البيان

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أصيبت امرأة بريطانية بمرض نادر جعلها تنعزل عن أسرتها وجميع المحيطين بها، وتقبع في منزلها لأنها تتقيأ في اليوم الواحد ما يقرب من 70 مرة، حيث تعاني السيدة من مرض «حزل بالمعدة»، والذي صنفه الأطباء على أنه مرض مزمن طويل الأمد، يتسبب في مرور الطعام عبر المعدة بشكل أبطأ من المعتاد، مما يعني أنه لا يمكن إفراغه بالطريقة الطبيعية.

«غثيان، ألم، وعدم القدرة على تناول الطعام»، أعراض تشعر بها «ليان ويلان»، طوال الوقت جعلتها لا تخرج من المنزل أبدا، بحسب موقع «ladbible»، وبعد تشخيصها في عام 2008، تم تركيب جهاز خاص بتنظيم ضربات القلب في معدتها ليساعد على تخفيف القيء، ولكن واجهتها مشكلة نفاد بطارية الجهاز منذ عامين لتعود إلى التقيؤ بشكل مستمر كما كانت في السابق.

تحكي «ليان» 39 عامًا، عن معاناتها مع هذا المرض النادر منذ صغرها بقولها: «أسوأ ما في الأمر أنه أبعدني عن ابنتي وعائلتي لأنني كنت دائمًا مريضة وأعاني من الألم، حتى عندما كنت طفلة عانيت كثيرا، وساء الأمر بعد أن أنجبت ابنتي وأنا في الثانية والعشرين من عمري».

توقفت السيدة الأربعينية عن عملها كمقدمة رعاية، لمدة عامين، موضحة أنها كانت تتردد على المستشفى كثيرا ولا تجلس في منزلها أكثر من أسبوعين على أكثر تقدير: «ساءت حالتي وبدأ المرض يؤثر على حياتي لأنني طوال الوقت لا أغادر المنزل» وفق صحيفة الوطن.

كل من يعرف «ليان» يحاول مساعدتها على العلاج وتجاوز أزمتها الصحية والعودة إلى ممارسة حياتها بشكل طبيعي: «كلهم يريدون مساعدتي لأنهم رأوني في أسوأ حالاتي وأفضلها، ويريدون مني أن أعود إلى ما كنت عليه».

تخاذلت هيئة الصحة العامة في بريطانيا عن مساعدتها بحسب قولها: «لا أفهم كيف يمكن لهيئة الصحة البريطانية أن تتخاذل عن دفع ثمن جهاز لشخص يعاني، وبدلاً من ذلك تقوم بإطعامه عبر أنبوب بتكلفة أعلى»، لافتة إلى أنها لجأت إلى جمع التبرعات لشراء بطارية لجهاز تنظيم ضربات القلب، وتناشد البريطانيين التبرع لها.