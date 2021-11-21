هجوم "نسائي" عنيف على بيج رامي بعد زواجه الثاني

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

تعرض بطل كمال الأجسام المصري ممدوح السبيعي الشهير بـ«بيج رامي» لهجوم وحملة انتقاد واسعة واتهامات بـ«عدم حفظ الجميل»، بعد التأكد من خبر زواجه الثاني.

وبات بطل كمال الجسام المصري حديث الساعة، على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تأكيد خبر زواجه الثاني، ولا سيما من الفتيات تحديدًا، في صورة حملة دعم واسعة لزوجته الأولى السيدة مروة المغربي. ووصفت المعلقات هذا الخبر بـ«القاسي»، نظراً لأن زيجتهما استمرت ما يقرب من 9 سنوات، ولديهما 3 بنات.

وعلقت الإعلامية المصرية رضوى الشربيني، على زواج "بيج رامي" عبر حسابها الشخصي في تويتر، قائلة: "يعنى بدل ما يكافئها إنها استحملت ظروفه الصعبة لحد ما وصل راح أتجوز عليها".

وكتبت إحدى الفتيات المصريات على فيسبوك: «حالة بيج رامي حالة توضح ليه لازم الست تاخد نص ثروة جوزها عند الطلاق وأي كلام تاني ظلم وافترا.. عشان دي بنت خاله اللي اتجوزته وهو سماك وخلاها تخلف تلات عيال ورا بعض في الفقر والضنك ده وصعوبة العيش والشقا.. لكنه في النهاية تركها ليتزوج».

بينما كتبت فتاة أخرى: «إزاي إنسان يبقي عادي عنده كسرة قلب والبابليك هيمليشن لواحده ست صانت عشرته وعاشت معاه في ضنك وأيام صعبه كتير.. هيا وبناته التلاته فلذة كبده يفتحوا النت الصبح يلاقوا صور فرحه وشهر عسله بره مصر وهما معندهومش علم بحاجه!».

وكتبت فتاة أخرى: «معظم الرجالة لما ربنا بيكرمهم بيدوروا على واحدة مناسبة للمرحلة الجديدة، والحقيقة ممكن يكون له منطقه وأسبابه بعيدا عن رؤية الناس من بره، ودي اختيارات وكل واحد حر في اختياراته. إنت بقى يا ست الكل ماتبقيش سِلمة تحت رجل حد يطلع عليها من مرحلة لمرحلة، زي ما هو بيبني حياته ومجده، ابني نجاحك وخليكي جاهزة للحياة من بعده، لو مشي في أي وقت تقوليله سكة السلامة».

كما تعرض «بيج رامي» لبعض الانتقاد من قبل الرجال، خاصة وأنه لم يخبر زوجته السابقة، وتركها تكتشف الأمر من المواقع الإخبارية، وكتب أحدهم «اللي عمله بيج رامي مش غلط ولا حرام.. لكن إزاي يسيب مراته اللي عاشرته كل السنين دي متعرفش المعلومة دي غير من برة وكل الأسرار العائلية تطلع برا للصحف والناس».