أول تعليق من زوجة بيج رامي على صور زفافه

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

صدمة كبيرة أصيبت بها مروة المغربي، زوجة البطل المصري ممدوح السبيعي، المعروف باسم بيج رامي، الفائز بالمركز الأول في بطولة «مستر أولمبيا» خلال النسختين الأخيرتين، عقب معرفتها بخبر زواجه للمرة الثانية، في أحد الفنادق الشهيرة بالإسكندرية، بحضور عدد قليل جدًا.

مشوار طويل قضته «مروة» زوجة بيج رامي، معه من الصفر وحتى تحقيق حلمه بالفوز بـ«مستر أولمبيا 2020، و2021» كُلل بقصة حب وإنجاب 3 فتيات ودعم طويل، قبل أن يقرر الأخير الزواج من غيرها.

وعلى الفور، تصدرت مروة المغربي زوجة بيج رامي، محركات البحث على مواقع التواصل الاجتماعي، بين المتعاطف معها، ومن هنأ الأخير بزفافه.

وعلقت المغربي، زوجة البطل المصري، أنها صُدمت من الأمر، مشيرة إلى أنها متفاجئة من تداول تلك الصور، التي لا تعرف عنها شيئا، ولا تعرف حقيقتها، قائلة: «صور إيه! وجواز إيه! أنا مشوفتش حاجة ولا أعرف أي حاجة، ولا عندي معلومة إنه اتجوز تاني».

وكانت زوجة رامي تحدثت عن زوجها عقب فوزه، قائلة: «طيب جدًا ولو عنده بطولة وحد طلب منه المساعدة يساعده الأول وميتأخرش عن حد، اللي في أيده لغيره مش ليه، عدى ومر بمواقف كتيرة كان بيقف بعدها على رجله، ويركز في هدفه وحلمه اللي عاوزه».

وعن التعليقات الحادة التي طالت زوجة اللاعب، من بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي، قالت: «مش بهتم بأي انتقادات أنا عمري ما شفته مُخيف ولا ضخم وغير طبيعي زي ما بيقولوا».

أما عن نظامه الغذائي، أكدت إنها تحرص على طهي جميع الأصناف له، مع مراعاة ظروف اللعبة، قائلة: «بيعمل دايت قاسي جدًا مع مدربه، لكن بعيد عن الدايت بعمله بط ومحاشي وصيادية وكل الأكلات».

الجدير بالذكر أن بيج رامي، ومروة المغربي، كُلل زواجهما بـ3 فتيات، هن «لوجينا 9 سنوات، دارين 7 سنوات، وعائشة 3 سنوات».