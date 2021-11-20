قصر الإمارات يحتفل باليوم الوطني الـ 50 بفعاليات وأنشطة فريدة

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

يحتفل قصر الإمارات، باليوم الوطني الخمسين لدولة الإمارات العربية المتحدة بطيف واسع من الفعاليات والعروض الشيّقة. حيث يمكن للضيوف الاستمتاع بأجواء رائعة مفعمة بألوان العلم الإماراتي النابضة بالحياة في هذا المنتجع الفاخر منضمين لسائر الأمة باحتفالاتها بمرور خمسين عامًا على قيام اتحاد الإمارات السبع.

الفعاليات الاحتفالية في القصر

تنطلق الفعاليات الاحتفالية ابتداءً من 28 نوفمبر الجاري وتُستَهل بإضاءة واجهة الفندق بألوان العلم الإماراتي الزاهية. كما ستشهد القبة الكبرى طيفًا واسعًا من الفعاليات الرائعة والتي تشمل استعراضًا مذهلًا لخمسين نوعًا من التمور الفريدة، إلى جانب الأنشطة المتنوعة الزاخرة بالمتعة والتسلية للأطفال وذلك في الفترة ما بين 29 نوفمبر و3 ديسمبر2021، بالإضافة إلى رقصة العيالة التقليدية في 2 ديسمبر، مع الفرصة لالتقاط الصور التذكارية مع الصقر 2 و3 ديسمبر 2021.

وفي يوم 2 من ديسمبر، سيكون الضيوف على موعد مع أروع العروض الجوية الخاصة باليوم الوطني، كما سيتمكنون من الاستمتاع بعرض الألعاب النارية المتميز من أفضل نقطة مشاهدة في قصر الإمارات.

الأنشطة الخاصة بالأطفال والمغامرة في الهواء الطلق

بوصفه الوجهة الأمثل لاستضافة العائلات، يقدم قصر الإمارات لضيوفه سلسلة من الأنشطة الخارجية الزاخرة والمتعة والإثارة والتي تتضمن العديد من المرافق الترفيهية والتجارب المخصصة للأطفال كالزحلوقة الحمراء العملاقة، والترامبولين، والبحث عن كنز القصر.

وبسعر 865 درهما يمكن للضيوف الحصول على بطاقة الدخول الخاصة بالعائلات والتي تشمل شخصين بالغين وطفلين تحت سن 12 سنة والتي تتيح لهم الاستمتاع بالأنشطة الخاصة بالأطفال وغيرها من المرافق ووسائل الراحة التابعة للنادي الصحي.

يمكن للضيوف اختبار المرح اللامحدود في مركز الرياضات المائية، حيث يتوفر طيف واسع من الرياضات المائية والجولات الرائعة. بالإضافة إلى القفز واللعب بالماء في "أكوا فن بارك" القابلة للنفخ.

للحجز والحصول على المزيد من المعلومات، يرجى الاتصال على الرقم +971 2 690 7311 أو التواصل عبر البريد الإلكتروني epauh-beachclub@mohg.com.

الاستجمام في النادي الصحي "السبا"

لعطلة نهاية أسبوع عنوانها الراحة والاسترخاء، يقدم النادي الصحي في قصر الإمارات طيف واسع من جلسات العناية الرائعة والتي تشمل حمام الورد والعود العلاجي ومدته 90 دقيقة مع الاستمتاع بقناع كامل الجسم المكون من زبدة الشيا لمدة 15 دقيقة بالمجان وذلك بسعر 1145 درهما إماراتيا.

كما يمكن للضيوف حجز جلسة بلاتينيوم هيدرا فيشال التي تعمل على تخليص البشرة من السموم وترطيبها، بالإضافة إلى جلسة عناية مجانية مدتها 30 دقيقة للعيون والشفاه. بسعر 1465 درهما إماراتيا.

للحجز والحصول على المزيد من المعلومات، يرجى الاتصال على الرقم +971 2 690 7885 أو التواصل عبر البريد الإلكتروني epauh-spa@mohg.com.

التجارب الذوقية

يقدم قصر الامارات طيفًا واسعًا من التجارب الذوقية الرائعة موفرا لضيوفه الكثير من خيارات الطعام الكفيلة بإرضاء جميع الأذواق. حيث يمكن للعائلات والأصدقاء الاستمتاع بنزهة لا تسنى في حديقة القصر الغناء ومشاهدة العرض الجوي الخاص باليوم الوطني وذلك من الساعة 2 بعد الظهر وحتى الساعة 6 مساء يومي 1 و2 ديسمبر. وتشمل النزهة تشكيلة واسعة من المأكولات الشهية والمشروبات غير الكحولية وتتوفر بسعر 400 درهم إماراتي للضيف الواحد.

ويمكن للراغبين بالحصول على موقع متميز لمشاهدة عرض الألعاب النارية المذهل الذي سيقام مساء 2 ديسمبر 2021 زيارة باربيكيو القصر والاستمتاع بموقعه الرائع على شاطئ البحر. حيث يقدم هذه المطعم المتميز قائمة طعام خاصة باليوم الوطني تتضمن تشكيلة واسعة من الأطباق الحصرية التي تتمحور حول الطهي بالنار المفتوحة. وتتوفر بسعر 850 درهما إماراتيا للشخص الواحد تشمل مشروبًا ترحيبيًا وصندوق من التمور الفاخرة.

كما يمكن للضيوف اختيار ما يشتهونه من الأطباق العديدة المتوفرة في قوائم الطعام المعدة خصيصًا بمناسبة اليوم الوطني لدى كل من هاكاسان، ومرطبان، وميزلاي، والصياد، ولو كافيه. أو الاحتفال بهذه المناسبة العزيزة من خلال بوفيه العشاء المثالي للاجتماع بالعائلة والأصحاب في فاندوم حيث تتوفر العديد من الأنشطة المخصصة للأطفال.

للحجز والحصول على المزيد من المعلومات، يرجى الاتصال على الرقم +971 2 690 7999 أو التواصل عبر البريد الإلكتروني epauh-restaurants@mohg.com

باقات الإقامة الخاصة باليوم الوطني

يمكن للضيوف الراغبين بتحقيق أقصى متعة ممكنة خلال عطلة نهاية الأسبوع الطويلة المصاحبة للاحتفالات الوطنية مكافأة أنفسهم بباقة "سويت ريتريت" المميزة والتي تتيح لهم الاستمتاع بإقامة مترفة في أحد أجنحة المنتجع الفاخرة واختبار تجربة استجمام فريدة في الكوخ الشاطئي الخاص بهم بالإضافة إلى وجبات الإفطار اليومية الرائعة، والمرافق الفاخرة. يتوفر العرض ابتداءً من اليوم وحتى 20 ديسمبر 2021 بأسعار تبدأ من 2950 درهما إماراتيا للغرفة الواحدة للَيلة الواحدة.

أو يمكنهم حجز باقة الإقامة الخاصة باحتفالات اليوبيل الذهبي لدولة الإمارات العربية المتحدة والاستمتاع باحتفالات اليوم الوطني والأنشطة الخاصة بالأطفال وبوفيه الإفطار والعشاء اليومي لشخصين. وتتوفر هذه الباقة من 1 وحتى 4 ديسمبر 2021، بأسعار تبدأ من 2600 درهم إماراتي للغرفة الواحدة للَيلة الواحدة.

للحجز والحصول على المزيد من المعلومات، يرجى الاتصال على الرقم +971 2 690 8888 أو التواصل عبر البريد الإلكتروني epauh-reservations@mohg.com