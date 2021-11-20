"فيراري الصعيد".. سيارة من الخردة وبـ 5 سرعات (فيديو)

المصدر: البيان

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تمكن طالب مصري يدعى إسماعيل أحمد إسماعيل من تصنيع سيارته الخاصة بمكونات جمعها من الخردة، وبكلفة 5 آلاف جنيه فقط.

وقال موقع "المصري اليوم" إن إسماعيل منذ صغره يحلم بالاختراعات، وقاده حلمه للتفكير بكلية الهندسة حتى يكتسب مهارات جديدة تمكنه من تطوير اختراعاته، التي بدأ في تصميمها وهو في الصف الثاني الثانوي.

وأضافت أنه في مدينة الوقف في قنا، بدأ إسماعيل فك وتركيب عدة معدات والهدف تحقيق حلم الاختراع، وبمعدات بسيطة نجح في اختراع غسالة وونش صغير لأعمال البناء.

ولم يتوقف إسماعيل عند هذا الحد بل بدأ يطور نفسه بنفسه، حتى اخترع سيارة من الخردة بـ 5 غيارات وكلفتها 5 آلاف جنيه فقط.

ويقول المخترع الصغير: "منذ أن كنت في المرحلة الإعدادية، بدأت في تصميم السيارة التي أطلقت عليها "فيراري الصعيد"، كانت في البداية من الخشب، ثم طورتها إلى حديد جمعته من الخردة، وكل يوم أحدث فيها شيئا جديدا، حتى أصبحت تسير بسرعة 80 كيلو مترا في الساعة، وتستخدم بنزين 80".

وقال: "السخرية كانت دافعا أساسيا في تطوير السيارة، والإصرار على تحقيق حلمي، الذي لن أتنازل عنه أبدا، فالإصرار والعزيمة كانا سببا في تحقيق الحلم، والمعوقات كانت دافعا وليس تعجيزا أو الاستسلام للفشل".

وأضاف أن السيارة مكونة من محرك موتوسيكل ومساعدين سيارة وموتوسيكل أيضا وبطارية وفرامل وعجلة تحكم.

وقال: "نفسي أدخل كلية الهندسة، وأن أتخرج فيها لأعمل مهندس ميكانيكي، فالاختراع والعمل أفضل من اللهو، "ونفسي محافظ قنا يشوفني ويكرمني وده هيكون دعم معنوي قوي لي".