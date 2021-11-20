قطة تقتحم استديو خلال مناقشة سياسية على الهواء.. فيديو

المصدر: البيان

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قاطعت قطة برنامجًا سياسيًا على تليفزيون «Kavkasia» بجورجيا أول أمس الخميس، عندما قفزت فجأة على المكتب أمام المذيع وضيفه بالاستديو.

وأثار المشهد ضحك المذيع والضيف معًا، ثم بدأت القطة المسماة "كاكوتسا" بتنظيف نفسها، متجاهلة تمامًا المضيف وضيفه، اللذين كانا يناقشان حالة السياسة الجورجية.

وتم تداول ذلك المقطع على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي.