الإمبراطورة إيكاترينا الثانية تدعو الروس لأخذ اللقاح

المصدر: (موسكو - أ ف ب)

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تُعرَض في موسكو رسالة من الإمبراطورة الروسية إيكاترينا الثانية تدعو فيها إلى تلقيح مواطنيها ضد الجدري، على أن يقام لاحقاً مزاد علني لبيع هذه الوثيقة التاريخية التي تذكّر بما تواجهه حملة التطعيم ضد «كوفيد 19» من صعوبات في روسيا راهناً. وأمرت الرسالة المؤرخة في 20 أبريل 1787 بتنظيم حملة تلقيح ضد الجدري مع بدء ظهور وسائل التطعيم الأولى المضادة لهذا المرض الذي اجتاح مناطق في الإمبراطورية تقع اليوم في أوكرانيا.

وبدأ عرض الرسالة الخميس في موسكو ويستمر إلى 30 نوفمبر الجاري. ومن المقرر بيعها مع صورة للإمبراطورة في مزاد تقيمه دار «ماكدوغالز» في لندن في ديسمبر المقبل، وقدّر سعرهما بنحو 1.2 مليون جنيه استرليني (1.6 مليون دولار). كتبت الإمبراطورة في الرسالة الموجهة إلى حاكم المنطقة الكونت بيوتر روميانتسيف: «يجب أن تكون إحدى أهم (المهام) إدخال التطعيمات ضد الجدري الذي يسبب، كما نعلم، أمراضاً كبيرة، وخصوصاً بين الناس العاديين».