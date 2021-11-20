نسخة نادرة من الدستور الأمريكي بـ41 مليون دولار

المصدر: (هونغ كونغ - رويترز)

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بيعت أول من أمس نسخة نادرة من الدستور الأمريكي لقاء 41 مليون دولار في دار سوذبيز للمزادات، وهو مبلغ فاق كثيراً تقدير الدار لقيمة الوثيقة قبل المزاد، والذي تراوح من 15 إلى 20 مليون دولار.

والوثيقة نسخة من أول دستور أمريكي مطبوع بالشكل الذي أقره الآباء المؤسسون للولايات المتحدة في مؤتمر فيلادلفيا عام 1787.

بِيعَت هذه النسخة في آخر مرة عرضت فيها بمبلغ 165 ألف دولار سنة 1988، واستحوذ عليها الراحل إس هوارد جولدمان، وهو مطور عقارات في نيويورك وأحد هواة جمع الوثائق والمخطوطات التاريخية.

قالت سوذبيز إن زوجته دوروثي تابر جولدمان عرضت النسخة للبيع على أن تذهب كل العائدات إلى مؤسسة خيرية تأسست باسمها بهدف تعزيز فهم الجمهور للديمقراطية.