مصرع 7 أشخاص في حادث مأساوي في مصر

المصدر: البيان

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لقي 7 أشخاص مصرعهم، وتفحمت جثثهم، في حادث انقلاب سيارة واشتعال النيران بها، بنطاق محافظة الوادي الجديد المصرية على بعد 60 كيلو متراً من مطار أسيوط.

وكانت مديرية أمن أسيوط تلقت إخطارا يفيد "بانقلاب سيارة تمناية واشتعالها بنطاق محافظة الوادي الجديد بعد مطار أسيوط بحوالي 60 كيلو، وبالانتقال والإسعاف تبين صحة البلاغ وتم نقل عدد سبع جثث مجهولي الاسم والهوية لمشرحة مستشفى الإيمان بالأربعين تحت تصرف النيابة"، وتحرر المحضر اللازم وجار العرض على النيابة العامة.