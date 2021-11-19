شاهد .. سوداني يبكي فرحاً بعد إنقاذه بمنطقة صحراوية بالسعودية

المصدر: البيان

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وثق مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي ردة فعل مقيم سوداني بالسعودية تعطلت سيارته في منطقة صحراوية بعد فزعة سعوديين لإنقاذه وتقديم الدعم اللازم له.

وظهر المقيم في المقطع المتداول، معبرًا عن فرحته الغامرة، قائلًا: "مرحب بالفزعة والله.. مرحب بالفزعة"، وذرفت الدموع من عينيه فرحًا بعد إنقاذ حياته.