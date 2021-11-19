سرطانات البحر تغزو جزيرة كريسماس الأسترالية في هجرتها الموسمية.. فيديو

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نزل الملايين من السرطانات الحمراء على الطرق والجسور في جزيرة الكريسماس الأسترالية كجزء من هجرتها السنوية نحو المحيط الهندي، ما أدى إلى إغلاق طرق معينة، خاصة المؤدية إلى المحيط.

تشهد الجزيرة الصغيرة، كريسماس، الواقعة في شمال غرب أستراليا، هجرة جميع أنواع سرطان البحر(السلطعون) كل عام، والتي تقدر بما يقرب 50 مليوناً، وهي الأكبر من نوعها في العالم.

تعطي هذه الظاهرة الطبيعية طابعا "ساحرا" - إذ يغطي 50 مليون سرطاناً مساحات واسعة من الطرق والجسور وهي تشق طريقها نحو المنفذ المائي.

ويستعد الموظفون في الجزيرة مسبقاً، بحوالي أسبوعين، ويقومون بإنشاء جسور سرطان البحر المشيدة خصيصًا لحماية هذه القشريات. ويتم إبلاغ أهالي المنطقة والسياح لركن سياراتهم بحذر وفي منطاق تبعد عن مسار "الهجرة الحمراء"، وفق "سبوتنيك".

يذكر أنه كل عام، يشق ما يقدر بنحو 50 مليون سلطعون طريقها من الغابة بعد هطول الأمطار في أكتوبر أو نوفمبر وتتوجه إلى المحيط للتزاوج، حيث تطلق الإناث 100 ألف بيضة في المحيط الهندي مع حلول نهاية الشهر.

تتغذى السرطانات عامة على أوراق العشب والفواكه والزهور والبذور، ولكن لها جانب مظلم يجعلها تأكل صغارها. لذا يطلق عليها، خاصة السرطانات البالغة، بـ"آكلي اللحوم"، لأنها تأكل صغارها العائدين من مياه المحيط من هجرتها الأولى، وذلك كجزء من سلسلة نظامها الغذائي.