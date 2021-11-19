أفضل زيوت للطهو الزيتون وعباد الشمس

المصدر: إعداد: نهى حوّا

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هناك العديد من أنواع زيوت الطهو التي تصل الأسواق، من جوز الهند والأفوكادو والزيتون وعباد الشمس والكانولا والذرة، وغيرها. وفيما من المثير تجربة نكهات جديدة، يبقى السؤال المطروح، كيفية اختيار أفضل زيت للطهو لصحة القلب.

أخيراً، أجابت جمعية القلب الأمريكية بشكل نهائي عن السؤال، ببيان رسمي، يوضح بالتفصيل السمات الرئيسة العشر لنهج صحي للقلب في تناول الطعام، وهي: تناول الكثير من الفواكه والخضار، واختر الحبوب الكاملة والأطعمة غير المصنعة ضمن أمور أخرى، لكنها نصحت أيضاً باستخدام «زيوت نباتية سائلة غير استوائية، مثل زيت الزيتون، أو زيت عباد الشمس» لوجبة صحية للقلب.

تؤكد مؤلفة كتاب «خطة الأكل الصحي الأساسية الثلاث»، ليزا موسكوفيتز، في مقابلة مع موقع «ويل أند غوود» الصحي، أن الزيوت الاستوائية، كجوز الهند أو زيت النخيل، ليست دائماً الخيار الأفضل، لأن تلك الدهون المستخدمة على نطاق واسع، تحتوي على نسبة أعلى من الدهون المشبعة، المسببة للالتهابات، التي يمكنها أن تزيد كمية البروتينات الشحمية الخفيضة الكثافة «كوليسترول إل دي إل»، ما يزيد من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية وأمراض القلب.

لكن ذلك لا يعني، برأيها، أنه لا يوجد مكان لأنواع زيوت أخرى، مثل جوز الهند أو الكانولا في نظام غذائي صحي، بل يعني فقط أن زيت الزيتون وعباد الشمس، يعطيان أقصى فائدة، ما يُطلق عليه «كثافة المغذيات»، عندما يتعلق الأمر بصحة القلب.

الفوائد الصحية للطهو بزيت الزيتون أو عباد الشمس

وحول المنافع الصحية لزيت الزيتون، أوضحت الكاتبة أن سمعة زيت الزيتون الصحية للقلب، تأتي بسبب تركيزه العالي من الأحماض الدهنية الأحادية غير المشبعة.

وعن الفوائد الصحة للطهو بزيت عباد الشمس، قالت: إنه يوفر مصدراً رائعا لفيتامين «هـ»، الذي يعمل كمضاد للأكسدة، ويحمي من أنواع معينة من السرطانات وتحارب الالتهابات، ويقلل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

وبشكل عام، يمكن تبديل زيت الزيتون وزيت عباد الشمس، لكن لكل منهما درجة الحرارة يبدأ عندها الزيت في التدخين، ويفقد فائدته الصحية.