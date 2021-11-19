ظهور كوكب جديد خارج المنظومة الشمسية

المصدر: (دبي - البيان)

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اكتشف علماء الفلك الهنود كوكباً جديداً غير معروف سابقاً خارج المنظومة الشمسية يبعد مسافة 725 سنة ضوئية عن الأرض. أفادت بذلك مؤسسة بحوث الفضاء الهندية.

واستوضح الباحثون الهنود من خلال استخدامهم مقياس الطيف البصري PRL Advanced Radialspeed Abu-sky Search، أن كتلة هذا الجرم السماوي تبلغ 70% من كتلة كوكب المشتري، بينما حجمه أكبر بمقدار 1.4 مرة، حسب ما ذكر موقع روسيا اليوم. ويشار إلى أن الكوكب خارج المنظومة الشمسية يدور بالقرب من نجم متقدم في السن تزيد كتلته بمقدار 1.5 مرة عن كتلة الشمس.

ونقلت وكالة «نوفوستي» عن تقرير نشرته المؤسسة الهندية قوله إن نظام الكوكب والنجم المكتشف حديثاً هو فريد من نوعه، إذ إن الكوكب يدور حول نجمه المضيف في 3.2 أيام فقط، ما يجعله يبعد عنه مسافة تعادل 0.05 وحدة فلكية.