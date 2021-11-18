خوفا من كورونا ... تحرق 2900 يورو لتعقيمها

المصدر: د ب ا

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خوفا من الإصابة بفيروس كورونا، وضعت امرأة /74 عاما/، تعمل مديرة ممتلكات عقارية في إسرائيل، مبلغا من الأوراق النقدية في وعاء به مادة مبيضة ووضعته في فرن الميكروويف لتعقيم الأموال، حسبما قال البنك الوطني الإسرائيلي اليوم الخميس.

واحترقت الأوراق النقدية التي تبلغ قيمتها 2900 يورو (3300 دولار). وقالت العجوز، في رسالة للبنك، إنها كانت تهدف لتعقيم الأموال التي تسلمتها من أيدي المستأجرين لديها من خلال هذا الإجراء.

وجاء في الرسالة: "أشعر بالذنب الشديد لأن هذا ليس مالي وأنا مواطنة مستقيمة، لم أدمر المال أبدا". وأرسلت أكثر من 70 ورقة نقدية للبنك.

وأضافت أن إدارة العملة قامت بعد ذلك بفحص الأوراق النقدية ووجدتها أصلية. ثم قرر البنك تبديل النقود المحترقة وإعادة نقود سليمة إلى المرأة.

وقال عمير سبيرنوفيتش، من إدارة النقد: "لا داعي للقول إن الأوراق النقدية في إسرائيل تحتوي على خيوط معدنية يمكن أن تسبب الاشتعال داخل الميكروويف".

ووفقا لخبراء الصحة، فإن احتمال الإصابة بفيروس كورونا من الأوراق النقدية أو العملات المعدنية منخفض للغاية.

وقال متحدث باسم البنك إن المؤسسة المالية تستبدل آلاف الأوراق النقدية التي تتضرر كل عام. وقال: "لكن لم نصادف حتى الآن حالة تم فيها طهي الأوراق النقدية".