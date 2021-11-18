الشرطة الفيتنامية تستدعي بائع نودلز لتقليده الطاهي التركي الشهير نصرت

المصدر: ا ف ب

ت + ت - الحجم الطبيعي

استدعت الشرطة الفيتنامية بائع نودلز بعدما صوّر نفسه يقلّد شخصية طاهٍ شهير قدم شريحة لحم ملفوفة بورق من الذهب إلى مسؤول حكومي نافذ في مطعم فاخر في لندن.

ونشر بيتر لام بوي، وهو ناشط سابق، مقطع فيديو على فيسبوك أظهره وهو يرش أعشابا في وعاء من النودلز باللحم البقري بالأسلوب نفسه الذي يستخدمه الطاهي التركي الشهير نصرت غوكشيه الذي أصبح صورة "ميم" منتشرة على نطاق واسع عبر الإنترنت عام 2017 مع لقب "سولت باي".

وجاء ذلك بعد تصوير تو لام، وزير الأمن العام الذي تتعامل وكالته مع مراقبة المعارضة والناشطين، وهو يتناول شريحة لحم في مطعم غوكشيه في منطقة نايتسبريدج بلندن في وقت سابق من الشهر الجاري، في مقطع فيديو انتشر على نطاق واسع في فيتنام.

ويقدم مطعم "نصرت ستيكهاوس" شرائح لحم ملفوفة بورق من الذهب عيار 24 قيراطا صالح للأكل، ويعتقد أن سعره يزيد على ألف دولار، وقد أثار مقطع الفيديو غضبا في الشارع فيما تعاني فيتنام بسبب موجة حادة من كوفيد-19.

وبوي الذي يشير إلى نفسه باسم "غرين أونيون باي" في المقطع الأصلي الذي نشر الأسبوع الماضي، واجه مشكلة في غضون أيام، إذ شارك مقطع فيديو على فيسبوك لزيارة الشرطة منزله في مدينة دانانغ الساحلية.

وفي مقطع الفيديو الذي صوره بوي، يمكن سماعه وهو يسأل عن سبب استدعائه لكن الشرطي يرفض الإجابة.