السعودية.. دورة لتعليم مهارات اختيار الزوجة الثانية تثير غضباً في وسائل التواصل

المصدر: البيان

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اضطر القائمون في جمعية البر الأهلية بمحافظة الرس السعودية إلى إلغاء دورة تدريبية كان مقرراً إقامتها للتعريف بـ "الطريقة المثلى للزواج من امرأة ثانية"، بعد أن أثار الإعلان جدلاً واسعاً وغضباً عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ما دفع المنظمين إلى إلغاء الدورة.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية صورة للإعلان الترويجي للدورة، التي كان مقررا إقامتها بمقر جمعية البر الأهلية بمحافظة الرس السعودية، والتي جاءت تحت عنوان: "مهارات اختيار الزوجة الثانية".

وتنوعت ردود فعل المتابعين بين مؤيد ومعارض لإقامة الدورة، إلا أن أغلب التعليقات كانت تعارض الفكرة.