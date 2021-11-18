العثور على رفات رجلين في منجم بعد 11 عاماً

المصدر: (ولنغتون - د ب أ)

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أعلنت الشرطة النيوزيلندية، أمس، أنها اكتشفت رفات رجلين على الأقل، لقيا حتفهما في انفجارات منجم «بايك ريفر»، منذ أكثر من عشر سنوات. وكانت سلسلة من الانفجارات وقعت في 19 نوفمبر عام 2010، في منجم تحت الأرض، بالقرب من جرايموث، في منطقة ويست كوست بجزيرة ساوث آيلاند، ما أسفر عن مقتل 29 رجلاً. ولم يتم العثور على جثثهم بعد. وقال مدير المباحث بيتر ريد في مؤتمر صحافي أمس، إن الصور الملتقطة من حُفر الآبار، قد أظهرت مجموعتين من الرفات البشرية، وربما مجموعة ثالثة.