ابنة السادسة في «غينيس» بأكبر مجموعة مرطّب شفاه

المصدر: (دبي - البيان)

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يقضي بعض الناس معظم حياتهم في تجميع مجموعة تستحق الاعتراف بها من قبل «موسوعة غينيس للأرقام القياسية»، لكن الفتاة، سكارليت اشلي تشينغ، تمكنت من تحقيق ذلك في سن السادسة.

وتمتلك الفتاة، المأخوذة بمنتجات مرطب الشفاه، مع اختها كايلين البالغة 8 سنوات، أكبر مجموعة من مرطب الشفاه في العالم، يصل عددها إلى 3388 عنصراً مختلفاً.

ووفقاً لموقع «سنترال أوديتي»، تشتمل مجموعتهما المذهلة على أنواع وألوان وتركيبات وأشكال مختلفة، من العلامات التجارية المعروفة إلى بعض الأنواع غير المعروفة.

ومثل معظم الأطفال، بدأت سكارليت وأختها في شراء بلسم الشفاه بعد حصولهما على شفاه جافة، وقد أخبرتهما الجدة عنها، فاتجها من وقتها إلى عالم العجائب هذا.

وقالت سكاريت البالغة من العمر 6 سنوات: «في البداية عندما كنت صغيرة جداً، كانت تلك المنتجات عادية بدون أي نكهة، ومع تقدمي في السن، بدأت في تجربة نكهات مختلفة». وعلى مدى السنوات القليلة الماضية أصبح تجميع منتجات مرطب الشفاه من هواياتي بسبب مظهرها وطعمها وإحساسها.