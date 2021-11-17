يحاول حرق طليقته وابنتها بالبنزين وسط الشارع

المصدر: البيان

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في واقعة غريبة اعتدى رجل على طليقته وابنتها بالضرب وسكب مادة حارقة عليهما وسط الشارع وفي حضور المارة، وذلك في منقطة القصيم بالسعودية.

وتمكنت الشرطة السعودية من تحديد هوية الرجل الذي يحمل الجنسية اليمنية، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الرسمية (واس).

وكشف المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم، أن التحقيقات الأولية كشفت أن الجاني، مخالف لنظام أمن الحدود، مشيراً إلى أن الاعتداء جاء نتيجة خلاف سابق بينه وبين طليقته.

وأكد أنه جرى توقيف الجاني، مشيراً إلى اتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقه، وإحالته إلى فرع النيابة العامة.