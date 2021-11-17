أول حديقة عامة في العالم مطبوعة بتقنية ثلاثية الأبعاد

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أزاح مركز المؤتمرات والمعارض العالمي في مدينة شينزين الصينية، الستار عن أول حديقة في العالم مطبوعة بتقنية ثلاثية الأبعاد، وتبلغ مساحتها الإجمالية 5523 مترا مربعا بمعدل تخضير 88%.

وقالت شركة «أدفانسد إنتليجنت كونستركشن تكنولوجي» أنها استخدمت تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد لإنتاج المنحوتات والمقاعد وأحواض الزهور والجدران، وفقا لما ذكر موقع «كمبيوتر هوي» الإسباني.

وتمكنت الشركة من إتمام بناء الحديقة، التي تتكون من أكثر من 2000 قطعة من الخرسانة، في شهرين ونصف فقط، وبجزء بسيط من تكلفة طرق البناء التقليدية.