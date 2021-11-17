توقع موت البعض.. مريض ينتحل صفة طبيب في أحد مستشفيات الأردن

المصدر: البيان

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انتحل مريض في أحد مستشفيات الأردن صفة طبيب، مثيراً الجدل على منصات التواصل الاجتماعي، خاصة بعد تجوله بين المرضى والكشف عليهم، وإعطائه نصائحه الطبية لهم.

وذكرت صحيفة الغد الأردنية أن الحادثة وقعت في مستشفيات البشير.

ونقلت الصحيفة عن مدير مستشفيات البشير الدكتور علي العبداللات إن المريض المتهم بالحادثة كان يراجع العيادات الخارجية خلال الفترة الماضية، وقبل يومين ارتدى الزي الخاص بالأطباء ووضع السماعات على كتفيه وبدأ يتجول بين الأقسام للكشف عن المرضى وتقييم حالتهم الصحية.

وأضاف العبداللات أن الشخص المذكور أثار حالة من الرعب عند بعض مرافقين المرضى، حيث قال لبعض المرافقين أن مريضهم بوضع صحي سيئ وسيفارق الحياة بعد يومين، وقال لبعضهم الآخر إن حالة المريض الصحية لا تستدعي بقاءه في المستشفى وأن عليه الذهاب إلى المنزل.

وأكد العبداللات، أن الشخص لم يقم بصرف أي أنواع من الأدوية أو إعطائها للمرضى، مشيرا إلى أن الأطباء في المستشفى شكوا في الشخص الأمر الذي دعاهم إلى تبليغ الأجهزة الأمنية والتي حضرت على الفور وألقت القبض عليه وأحالته إلى التحقيق. ولم يتم حتى هذه اللحظة الكشف عن سبب قيام هذا الشخص بانتحال صفة طبيب.