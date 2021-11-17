أكل اللحوم النيئة.. مرض نادر خطير يصيب طفلين مصريين ويحير الأطباء

المصدر: البيان

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أصاب "مرض نادر" طفلين مصريين (فتاة وصبي)، جعلهما يأكلان اللحوم النيئة.

ونقلت صحيفة "اليوم السابع" عن والد الطفلين قوله: "أهلة عندها 14 عاما، ومبشر 13 عاما..بيسمعوا ومش بيتكلموا، ويأكلوا اللحوم النيئة، والأطباء قالوا إنها حالة نادرة جدا، وعندي طفل ثالث رضيع بدأت تظهر عليه نفس الأعراض، وبدأ يمشى على أطراف أصابعه ويعض يده".

وأضاف الأب:" مبشر يأكل طوال الوقت، ولديه عنف شديد، سبب له إصابات كثيرة في أنحاء جسده، أما بالنسبة للطفلة أهلة فهي لا تأكل سوى اللحوم النيئة والملح فقط".

وأكمل:" حالتهم كل فترة تسوء عن الفترة اللي قبلها"، لافتا إلى أنه توجه إلى العديد من الأطباء في العديد من المحافظات، الذين أكدوا له "أنها حالة نادرة ولم يشاهدوا مثل هذه الحالة من قبل".

وأوضح الأب أنه "يعانى جدا"، مشيرا إلى أن "الأطباء أوضحوا له ان حالة طفليه يمكن معالجتها، ولكن في ألمانيا أو بعض الدول الأوروبية".